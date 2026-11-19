Fecha de publicación: 19 de November de 2026

Fecha de modificación: 19 de November de 2026

Un hombre adulto murió la mañana de este jueves 19 de noviembre cuando ingresó a un lago para intentar rescatar a un perro en Pacayas de Alvarado, Cartago.

¿Qué ocurrió con el hombre?

La Cruz Roja Costarricense recibió el reporte a las 11:06 a. m. Según la información suministrada, el hombre se sumergió en el agua y no volvió a salir a la superficie.

Ante la emergencia, la institución desplazó una unidad básica, una unidad de rescate y un vehículo operativo para atender el incidente. Al llegar al sitio, los socorristas utilizaron un bote para acceder al lugar donde se encontraba el hombre.

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Con ayuda de este equipo, los rescatistas lograron extraer el cuerpo y trasladarlo hasta una zona segura, donde lo entregaron a las autoridades policiales correspondientes.

Este incidente se suma a las emergencias acuáticas atendidas por la Cruz Roja durante el 2026. En lo que va del año, la institución abordó a 105 personas sin signos vitales por accidentes acuáticos en el país.

Además, los equipos de socorro atendieron a 32 personas que requirieron traslado en condición crítica a diferentes centros médicos.

Ante estas situaciones, la institución recomienda extremar las medidas de prevención al visitar ríos, lagos y playas. También pide prestar atención a las corrientes, la profundidad y los cambios repentinos en las condiciones del agua.

Escrito por: Aneisha Cortés