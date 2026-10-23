Investigan nueva muerte de mujer en clínica estética

Fecha de publicación: 23 de October de 2026

Fecha de modificación: 23 de October de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investiga la muerte de una mujer canadiense de apellido Gariepy, de 57 años, ocurrida la mañana de este jueves dentro de una clínica estética en barrio México, San José.

Muerte ocurrió dentro de clínica

Según el reporte judicial, la alerta ingresó a las 11:36 a. m., luego de que se reportara el fallecimiento de la mujer dentro del establecimiento, ubicado cerca de la Escuela Juan Rafael Mora Porras.

Los agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron a Medicatura Forense para determinar las causas de la muerte.

Le puede interesar: Momento de pánico: Joven relata cómo casi muere tras quedar bajo un camión



¿Qué se sabe del procedimiento estético?

De acuerdo con la información preliminar, Gariepy se habría sometido a un procedimiento estético en esa misma clínica el pasado 5 de octubre.

Este jueves regresó al establecimiento para una aparente cita de control, durante la cual falleció.

El caso se mantiene bajo investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.