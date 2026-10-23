Hombre de 119 años recibe regalo especial de Laura Fernández

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José Flores, el costarricense de 119 años y considerado el hombre más longevo del país, recibió las llaves de su nueva casa de manos de la presidenta de la República, Laura Fernández.
La mandataria regresó a Sardinal de Carrillo, en Guanacaste, para cumplir la promesa que le hizo en julio pasado: brindarle una nueva vivienda.
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La casa cuenta con adaptaciones especiales para facilitar la movilidad y mejorar la seguridad de don José, tomando en cuenta sus necesidades como adulto mayor.
La nueva vivienda se concretó mediante el Bono Familiar de Vivienda, lo que le permitirá a don José contar con un espacio propio y adaptado para su bienestar.
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