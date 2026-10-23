Hombre de 119 años recibe regalo especial de Laura Fernández

Fecha de publicación: 23 de October de 2026

Fecha de modificación: 23 de October de 2026

José Flores, el costarricense de 119 años y considerado el hombre más longevo del país, recibió las llaves de su nueva casa de manos de la presidenta de la República, Laura Fernández.

La mandataria regresó a Sardinal de Carrillo, en Guanacaste, para cumplir la promesa que le hizo en julio pasado: brindarle una nueva vivienda.

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La casa cuenta con adaptaciones especiales para facilitar la movilidad y mejorar la seguridad de don José, tomando en cuenta sus necesidades como adulto mayor.

¿Cómo se hizo posible la entrega?

La nueva vivienda se concretó mediante el Bono Familiar de Vivienda, lo que le permitirá a don José contar con un espacio propio y adaptado para su bienestar.

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