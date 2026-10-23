Hombre lucha por su vida tras ser atropellado

Fecha de publicación: 23 de October de 2026

Fecha de modificación: 23 de October de 2026

Un hombre de 30 años se trasladó en condición crítica al Hospital de Liberia, luego de ser atropellado por un vehículo liviano la tarde de este viernes en Palmira de Carrillo, Guanacaste.

Emergencia se atendió por la Cruz Roja

La emergencia se reportó a las 12:53 p. m. y movilizó una unidad básica de la Cruz Roja Costarricense, cuyos socorristas atendieron al paciente y lo trasladaron al centro médico.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el atropello.

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