Detienen en Nicaragua a sospechoso de matar a su esposa y su hija

Fecha de publicación: 22 de October de 2026

Fecha de modificación: 22 de October de 2026

Rafael Antonio Valdez García, de 42 años de edad, fue detenido en una finca ubicada en la comunidad La Fundadora, en el departamento de Jinotega, Nicaragua, como principal sospechoso del doble crimen de su esposa Jasmina López y su hija Valeska Valdez.

La detención se efectuó en un trabajo en conjunto entre cuerpos policiales de este país y Costa Rica, donde el hombre se ocultaba de la justicia tras el atroz crimen ocurrido el 17 de octubre en la propia vivienda de las ahora fallecidas.

El gobierno nicaragüense confirmó que el proceso penal será desarrollado en este país, mientras las autoridades continúan con las diligencias del caso.