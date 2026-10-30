Hallan cuerpo atado de pies y manos con múltiples balazos

Fecha de publicación: 30 de October de 2026

Fecha de modificación: 30 de October de 2026

Las autoridades judiciales investigan el hallazgo de dos hombres asesinados la noche de este jueves en el distrito de Río Frío, en Sarapiquí, Heredia.

El caso comenzó tras el reporte de un vehículo en llamas sobre la ruta nacional 4, carretera que comunica con la ruta 32. Cuando los bomberos lograron controlar el fuego, encontraron un cuerpo completamente calcinado dentro del automotor.

Sin embargo, durante la inspección de la zona, oficiales de la Fuerza Pública localizaron una segunda víctima a unos 20 metros del vehículo, junto a una cerca y un potrero.

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¿Cómo encontraron a la segunda víctima?

Se trata de un hombre que estaba atado de pies y manos y presentaba múltiples impactos de bala.

De manera preliminar, las autoridades manejan la posibilidad de que se trate de un menor de 17 años, vecino de Santa Ana. Sin embargo, su identidad y procedencia deben ser confirmadas oficialmente.

Por otra parte, todavía no se ha logrado identificar al hombre que apareció dentro del vehículo, debido al estado en que quedó su cuerpo tras el incendio.

¿Investigan un posible ajuste de cuentas?

Las autoridades no descartan que el doble homicidio esté relacionado con un ajuste de cuentas o con la operación de alguna organización criminal.

El sitio donde ocurrieron los hechos está cerca de la zona en la que, en julio anterior, se desarrolló un amplio operativo policial que permitió detener a alias Diablo y alias Tantras.