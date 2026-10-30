(FOTOS) Patrulla de Fuerza Pública vuelca tras choque múltiple

Fecha de publicación: 30 de October de 2026

Fecha de modificación: 30 de October de 2026

Una unidad de la Fuerza Pública volcó dentro de una cuneta tras verse involucrada en una colisión múltiple sobre la ruta 32, en el sector de Siquirres, Limón.

De acuerdo con la información preliminar, en el percance participaron varios vehículos livianos y un vehículo pesado.

¿Qué pasó con los policías?

Los ocupantes de la patrulla requirieron asistencia luego de que el vehículo policial terminara volcado fuera de la vía. Los oficiales sufrieron varias lesiones y fueron trasladados a un centro médico para su valoración.

Por el momento se desconoce que habría provocado el accidente.

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