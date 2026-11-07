Identifican a hombre asesinado junto a su perro

Fecha de publicación: 7 de November de 2026

Fecha de modificación: 7 de November de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó a un hombre asesinado junto a su perro en Boston de Carrandí, Matina, Limón.

La víctima era de apellido Díaz y tenía 46 años. El ataque también dejó a otro hombre herido, cuya identidad aún se desconoce.

Este recibió atención en un centro médico tras la balacera.

¿Cómo ocurrió el ataque en Matina?

Según la versión preliminar del OIJ, los hechos ocurrieron pasada la una de la tarde, cuando ambos hombres caminaban por la vía pública. Díaz llevaba consigo a su perro.

En ese momento, sujetos que viajaban en una motocicleta aparentemente los interceptaron y dispararon en múltiples ocasiones contra ellos.

Díaz sufrió una herida de bala en la espalda y murió en el sitio. Asimismo, el perro recibió un impacto de bala y falleció en el lugar.

Por su parte, el otro hombre sobrevivió al ataque y requirió traslado a un hospital de la localidad.

OIJ investiga el homicidio

Los agentes del OIJ de Batán investigan las circunstancias del crimen y buscan identificar a los sospechosos.

Esta noticia se encuentra en desarrollo.

Además, remitirán el cuerpo a la Morgue Judicial para realizar la autopsia correspondiente. Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar el móvil del homicidio.