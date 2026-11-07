Encuentran a dos menores reportados como desaparecidos

Fecha de publicación: 7 de November de 2026

Fecha de modificación: 7 de November de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó la aparición de dos menores reportados como desaparecidos.

Se trata de un adolescente de 14 años y una adolescente de 15 años, cuyas alertas de búsqueda corresponden a Puntarenas y Limón.

La institución comunicó la actualización mediante los avisos que había difundido para solicitar colaboración ciudadana.

Ambos incluyen ahora el mensaje: «Esta persona ya apareció».

Alertas corresponden a Puntarenas y Limón

El adolescente de 14 años figuraba en una alerta que señalaba Barranca de Puntarenas como el lugar donde lo vieron por última vez.

La Delegación Regional de Puntarenas difundió su aviso de búsqueda.

Por su parte, la adolescente de 15 años contaba con un reporte que ubicaba su última aparición en Batán de Matina, en la provincia de Limón.

La Subdelegación Regional de Batán publicó esa solicitud de colaboración.

OIJ actualiza los avisos de búsqueda

Con estas actualizaciones, el OIJ informó que ambos adolescentes ya aparecieron.

Sin embargo, los avisos compartidos no detallan cuándo ni dónde los localizaron.

Tampoco incluyen información sobre su estado de salud o las circunstancias de cada caso.

Por ahora, la información disponible confirma su aparición, sin aportar otros detalles sobre lo ocurrido durante el tiempo que permanecieron desaparecidos.

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