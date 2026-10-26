Hombre apuñala a su pareja y la deja en condición crítica

Fecha de publicación: 26 de October de 2026

Fecha de modificación: 26 de October de 2026

Una mujer adulta fue trasladada en condición crítica al hospital San Vicente de Paúl, luego de sufrir una herida con arma blanca en un aparente caso de violencia doméstica en San Pablo de Heredia.

La emergencia se atendió este lunes a las 9:19 a. m., en el centro de San Pablo.

Mujer denunció agresión por parte de su pareja

Según el reporte de la Cruz Roja Costarricense, la mujer manifestó que la agredió su pareja sentimental.

La víctima presentaba una herida en una de sus extremidades superiores, por lo que los cruzrojistas la trasladaron en condición crítica al centro médico para recibir atención.

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