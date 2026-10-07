Hijo de Don Stockwell lanza nuevo mensaje sobre su padre

Fecha de publicación: 7 de October de 2026

Fecha de modificación: 7 de October de 2026

El hijo de Don Stockwell, Michael Stockwell, volvió a mandar un mensaje en redes sociales tras la detención de su padre en unos allanamientos por supuesto lavado de dinero.

Joven publicó el nuevo mensaje en sus historias de Instagram.

¿Quién es Michael Stockwell?

Según la descripción de su perfil, es consultor principal de expansión internacional de Stockwell Entretenimiento, empresa encargada de producir el concierto de Snoop Dog.

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¿Cuál es el nuevo mensaje del hijo de Don Stockwell?

“Siempre a tu lado, no importa lo lejos que esté. Sé lo que es la verdad y la verdad siempre sale a la luz. Eres el mejor padre del mundo y nada en este mundo cambiará eso. Pasamos por los altibajos como familia y como siempre estás ahí para mí, pase lo que pase, estaré aquí para ti en este momento dificil. Tu hijo te ama con todo su corazón y haré todo lo que pueda para apoyarte de la manera que pueda. Y cuando salgamos de este momento dificil, podemos volver a hacer cosas buenas para el mundo y seguir haciendo los increibles espectáculos que siempre hemos hecho. El espectáculo debe continuar”.

En esta ocasión, el hijo del conocido productor de conciertos utilizó sus redes para mandar un mensaje de apoyo a su padre.

De momento Stockwell Entretenimiento no ha emitido un criterio oficial sobre la detención del conocido productor de conciertos.