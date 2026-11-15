Hija hace aclaración tras el asesinato de su madre

Fecha de publicación: 15 de November de 2026

Fecha de modificación: 15 de November de 2026

En diciembre de este año vence la prisión preventiva que se dictó contra un hombre de apellido Murillo, sospechoso de haber asesinado con arma de arma blanca a Isabel Hidalgo Bolívar, una madre de 43 años, víctima de un femicidio en Bagaces.

Hecho ocurrió el pasado mes de junio.

Hija de la madre asesinada

Noticias Repretel pudo hablar con una de sus hijas, que prefirió no mostrarse en cámaras, pero sí nos aseguró que esperan esta medida cautelar se extienda.

Aclaran que ella no fue víctima de una expareja sentimental, como se dijo en algún momento, sino que quien la había matado habría sido su vecino.

También puede leer: Fuerte sismo sacudió el territorio nacional.

Este vecino vivía a aproximadamente 100 metros de su casa y acostumbraba a robarle su ropa interior.

Historia de Ana Isabel Hidalgo

El asesinato de Isabel dejó a cinco hijos sin su madre. Ella era oriunda de Desamparados, sin embargo migró a Guanacaste donde hoy sus hijos esperan justicia.