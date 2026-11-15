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Un fuerte sismo sacudió el territorio nacional este 14 de noviembre en horas de la noche. Movimiento tuvo como epicentro la zona Sur, pero, según el reporte de usuarios, se sintió en varios sectores del Valle Central.
El epicentro fue 10 kilómetros al este de Pavones, Osa, Puntarenas.
Según el informe del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori), a eso de las 9:01 p.m.
Magnitud
La magnitud del temblor fue de 4.6.
Demás detalles
El informe también indica que tuvo una profundidad de 10 kilómetros.
Acá la ubicación exacta del temblor.
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