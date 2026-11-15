Fecha de publicación: 14 de November de 2026

Fecha de modificación: 14 de November de 2026

Un fuerte sismo sacudió el territorio nacional este 14 de noviembre en horas de la noche. Movimiento tuvo como epicentro la zona Sur, pero, según el reporte de usuarios, se sintió en varios sectores del Valle Central.

¿Dónde se presentó el movimiento?

El epicentro fue 10 kilómetros al este de Pavones, Osa, Puntarenas.

¿A qué hora se dio el sismo?

Según el informe del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori), a eso de las 9:01 p.m.

Magnitud

La magnitud del temblor fue de 4.6.

Demás detalles

El informe también indica que tuvo una profundidad de 10 kilómetros.

Acá la ubicación exacta del temblor.

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