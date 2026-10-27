Joven sospechoso de matar a vecino muere 8 días después de ingresar a cárcel

Fecha de publicación: 27 de October de 2026

Fecha de modificación: 27 de October de 2026

José Adrián Hernández Alfaro, de 24 años, murió en el hospital Calderón Guardia luego de pasar ocho días en prisión preventiva. Su familia asegura que una herida en uno de sus brazos se infectó durante ese periodo y denuncia una presunta desatención por parte del sistema penitenciario.

¿Qué le ocurrió durante su detención?

Según sus familiares, Hernández se lesionó un brazo y la clavícula cuando fue detenido por la policía en Quebradilla de Cartago, luego de lanzarse por un terreno.

Desde entonces, aseguran, la herida en su extremidad empeoró hasta que fue trasladado a un centro médico. Su padre sostiene que no recibió la atención necesaria y cuestiona el trato que recibió mientras permanecía detenido.

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¿Por qué estaba en prisión preventiva?

Hernández cumplía prisión preventiva como sospechoso de disparar contra un joven de apellido Rivera Ortiz, quien murió tras recibir un impacto de bala durante un incidente en el que un grupo de amigos se encontraba en la calle.

¿Qué dice el Ministerio de Justicia?

El Ministerio de Justicia y Paz indicó que Hernández se trasladó el lunes 26 de octubre, a las 11 a. m., al hospital Calderón Guardia y posteriormente referido al hospital Max Peralta, en Cartago.

Según la institución, durante el recuento penitenciario y en horas de la mañana el joven no manifestó sentirse mal. Sin embargo, poco después sus compañeros de celda lo reportaron inconsciente, por lo que los oficiales coordinaron un nuevo traslado al Calderón Guardia.

Una vez en la sala de shock, se declaró fallecido a las 6:40 p. m.

OIJ investiga la muerte

El caso se encuentra bajo investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que deberá esclarecer las circunstancias del fallecimiento.