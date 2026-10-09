¿Hay riesgo de tsunami para Costa Rica tras terremoto en Panamá?

Fecha de publicación: 9 de October de 2026

Fecha de modificación: 9 de October de 2026

Un fuerte sismo de magnitud 7,6 sacudió Panamá la tarde de este viernes 9 de octubre y generó preocupación en la región.

Según el reporte preliminar, el movimiento telúrico se registró a las 11:56 p. m. y se percibió con intensidad en varios sectores de Panamá y Costa Rica.

¿Dónde fue el epicentro del sismo?

Los primeros reportes ubicaron el epicentro a 39 kilómetros de Tonosí, Panamá, con una profundidad de 10 kilómetros. Estos datos son preliminares y podrían variar conforme avance el análisis del evento sísmico.

¿Hay riesgo de tsunami?

El Sistema Nacional de Monitoreo de Tsunamis (SINAMOT) informó que no existe peligro de tsunami para Costa Rica.

SINAMOT confirmó que, con base en la información disponible, el temblor no representa una amenaza para el Pacífico costarricense.

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La institución recomendó consultar el reporte completo mediante la aplicación UNA Costa Segura o en su página web, así como el Ovsicori para revisar más detalles.