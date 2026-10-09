Experto explica por qué se sintió tan largo el temblor en Costa Rica

Fecha de publicación: 9 de October de 2026

Fecha de modificación: 9 de October de 2026

Un terremoto de magnitud 8.0 sacudió Panamá durante el mediodía de este viernes 9 de octubre. En Costa Rica se sintió muy fuerte, según varios reportes.

La Red Sismológica Nacional informó de manera oficial el epicentro y la magnitud del sismo, que puede revisar a continuación.

Noticias Repretel entrevistó a Walter Jiménez del Ovsicori, quien detalló el motivo del por qué se sintió tan largo y dejó a muchas personas con mareos.

“Es una magnitud de momento bastante fuerte, muy largo, precisamente por la distancia a la que se encuentra el epicentro, entonces la onda sísmica al territorio costarricense llega muy atenuada”.

“Movimiento oscilatorio muy suave pero por bastantes segundos. Entre más distante está el epicentro, la onda sísmica va a llegar de esa forma en la que lo percibimos”.

De momento, no se reportan personas heridas o fallecidas en Panamá, manténgase atento a Noticias Repretel para conocer más detalles.