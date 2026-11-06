Hallan cuerpo de hombre con quemaduras en vía pública

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

La Cruz Roja confirmó el hallazgo del cuerpo de un hombre con quemaduras en la vía pública de San Nicolás de Cartago. Hecho se reportó en horas de la madrugada de este 6 de noviembre.

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¿Qué se sabe sobre el caso del hallazgo del cuerpo del hombre?

Según el informe preliminar que facilitaron los cuerpos de emergencia, el ahora fallecido, de unos 40 años, presentaba quemaduras aparentemente ocasionadas por electricidad.

Al abordar al hombre, se confirmó que no tenía signos vitales.

Escena

La escena quedó a cargo de las autoridades correspondientes.