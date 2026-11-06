Camión choca contra tendido eléctrico y provoca colapso vial

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

Una de las cámaras de Noticias Repretel mostró la afectación que generó un camión que chocó contra un poste de tendido eléctrico en el sector de La Uruca.

Gran parte del sector amaneció sin electricidad y se reporta un importante congestionamiento vial.

Accidente de camión provoca colapso vial

Según la información que se maneja, un camión con material chocó contra UN poste de tendido eléctrico, provocando una gran afectación en zonas de La Uruca. Hecho se da muy cerca de la Escuela Otto Hübbe.

¿Ya se está trabajando para arreglar el problema?

En el sitio ya se atiende el incidente con las autoridades correspondientes.

Tránsito habilitó un solo carril. Se pide a los conductores que tomen las prevenciones del caso.

Información en desarrollo.

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