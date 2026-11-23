Fecha de publicación: 23 de November de 2026

Fecha de modificación: 23 de November de 2026

Vecinos de Sagrada Familia, en Hatillo, San José, alertaron este lunes sobre el hallazgo de un cuerpo flotando en un río de la zona.

¿Qué se sabe sobre el caso?

El reporte ingresó a la Cruz Roja a las 10:52 a. m. La Fuerza Pública atendió inicialmente la situación y la Cruz Roja Costarricense movilizó una unidad de rescate.

De momento, no han trascendido detalles sobre la identidad de la persona ni las circunstancias de su muerte.

Tampoco se conoce más detalles sobre la extracción del cuerpo o su localización.

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La atención se mantiene en desarrollo.