Fecha de publicación: 23 de November de 2026

Fecha de modificación: 23 de November de 2026

El Colegio de Periodistas de Costa Rica, COLPER, acaba de comunicar el fallecimiento de José Francisco Aguilar Bulgarelli, uno de los fundadores de la organización y quien recibió el primer carné de la institución.

El COLPER destacó la trayectoria de Aguilar en el periodismo, la comunicación y la vida nacional. Fue periodista, abogado, escritor y político, además de director de distintos informativos en prensa escrita, radio y televisión.

Su trayectoria

Por sus aportes a la comunicación, recibió la Medalla de la Comunicación José María Castro Madriz en 2013. También fue declarado Dedicado de la Semana de la Comunicación Colper 2025.

En el ámbito político, fundó el Partido Socialista en 1970, fue candidato presidencial y diputado. Además, presidió la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa.

Su labor también incluyó la docencia y la participación en organizaciones nacionales e internacionales vinculadas con el periodismo y el trabajo social.

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Funeral será este lunes en San José

Según informó el Colper, la vela se realizará este lunes 23 de noviembre, a partir de las 3 p. m., en la capilla B-1 de la funeraria Jardines del Recuerdo, en barrio Don Bosco, San José.