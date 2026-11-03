Hallan cabeza humana con impactos de bala

Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
Noticias Repretel puede confirmar el hallazgo de una cabeza humana, en estado esquelético, con impactos de bala. Ya los agentes judiciales se encuentran en el sitio para investigar el caso.
Tras la consulta al departamento de prensa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), indican que se trataría de un aparente cráneo.
En el sector de Calle 6 de Guácimo, Limón.
También puede leer: Cierran local comercial tras recibir alerta de vecinos.
La cabeza cuenta con dos orificios de aparente bala.
Más información sobre el caso
De momento se maneja que este 4 de noviembre, las autoridades procederán a buscar el cuerpo de esta persona fallecida.
Información en desarrollo.