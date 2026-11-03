Hallan cabeza humana con impactos de bala

Fecha de publicación: 3 de November de 2026

Fecha de modificación: 3 de November de 2026

Noticias Repretel puede confirmar el hallazgo de una cabeza humana, en estado esquelético, con impactos de bala. Ya los agentes judiciales se encuentran en el sitio para investigar el caso.

Tras la consulta al departamento de prensa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), indican que se trataría de un aparente cráneo.

¿Dónde se dio el hallazgo de la cabeza humana?

En el sector de Calle 6 de Guácimo, Limón.

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Detalles de la cabeza

La cabeza cuenta con dos orificios de aparente bala.

Más información sobre el caso

De momento se maneja que este 4 de noviembre, las autoridades procederán a buscar el cuerpo de esta persona fallecida.

Información en desarrollo.