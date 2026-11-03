Cierran local comercial tras recibir alerta de vecinos

Fecha de publicación: 3 de November de 2026

Fecha de modificación: 3 de November de 2026

Las autoridades cierran un local comercial en Veracruz de San Miguel de Desamparados tras atender alertas de vecinos.

La intervención permitió detectar licor de contrabando y culminó con el decomiso de más de 900 unidades.

La Policía Municipal de Desamparados realizó la inspección el domingo 1 de noviembre, como parte del trabajo conjunto con las comunidades mediante el Modelo S.A.R.A.

Inspección en licorera revela irregularidades

Durante la revisión, los oficiales verificaron los deberes formales del negocio y comprobaron que los permisos de funcionamiento estaban al día.

Sin embargo, encontraron licores de contrabando y bebidas alcohólicas abiertas dentro del establecimiento.

Según el reporte municipal, estas condiciones incumplían los requisitos establecidos para la licencia comercial.

Por lo tanto, aunque la licorera contaba con permisos vigentes, los hallazgos motivaron la coordinación con otra autoridad para intervenir el comercio.

Autoridades cierran local comercial y decomisan licor

La Policía Municipal coordinó con la Policía de Control Fiscal el decomiso de más de 900 unidades de licor y la clausura del establecimiento.

De acuerdo con la información oficial, las autoridades ejecutaron ambas acciones conforme a la ley.

La intervención respondió a las problemáticas que las personas vecinas denunciaron en este sector del cantón de Desamparados.

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