Hacen aclaración sobre el nuevo puesto que tendrá Randall Zúñiga

Fecha de publicación: 11 de September de 2026

Fecha de modificación: 11 de September de 2026

El Colegio de Profesionales en Criminología, por medio de un comunicado, se refirió al nuevo puesto que tiene el exdirector del Organismo de Investigación, Randall Zúñiga.

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¿Cuál será el nuevo puesto de Randall Zúñiga?

El exdirector del OIJ reapareció en el Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica.

Nueva función

“El Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica se complace en mostrar la juramentación del Comité Consultivo y da una cordial bienvenida a la persona juramentada el pasado 07 de septiembre”.

Aclaración

La incorporación de esta persona corresponde exclusivamente a su participación como integrante del Comité Consultivo, una instancia de carácter asesor, indica el Colegio de Profesionales en Criminología.

“Su participación es ad honorem y honoraria, por lo que no implica remuneración, contratación laboral ni la asignación de un puesto administrativo dentro del Colegio”, añadieron.

Designación fue realizada por la Junta Directiva, valorando aspectos como su amplia trayectoria, experiencia y conocimiento profesional en materia de investigación criminal, seguridad y administración de justicia.