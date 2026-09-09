Randall Zúñiga tiene nuevo puesto tras polémica salida del OIJ

El exdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, reapareció con un nuevo puesto tras su polémica salida de la institución.

Recordar que Zúñiga fue destituido de su puesto el pasado 18 de mayo. Decisión la tomó por unanimidad la Corte Plena.

¿Cuál es el nuevo puesto de Randall Zúñiga?

El exdirector del OIJ reapareció en el Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica.

Nueva función

“El Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica se complace en mostrar la juramentación del Comité Consultivo y da una cordial bienvenida a la persona juramentada el pasado 07 de septiembre”.

Zúñiga fue juramentado el 7 de setiembre.

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