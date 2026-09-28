Grupo criminal de alias “Diablo” publica mensaje tras torturar y asesinar a hombres

Fecha de publicación: 28 de September de 2026

Fecha de modificación: 28 de September de 2026

Amordazan, torturan, lanzan al mar y asesinan a dos hombres vecinos de Cariari de Pococí, en Limón. Se trataría de dos nuevos homicidios ordenados por alias “Diablo” desde máxima seguridad.

¿Quiénes son las víctimas?

Se trata de vecinos del cantón de Cariari, que habrían sido trasladados hasta Limón, donde se reporta desde el viernes 25 de setiembre su desaparición y al momento de esta edición, se desconoce su paradero.

Un video compartido por el grupo criminal de alias “Diablo” muestra las escalofriantes torturas que recibieron hasta ser asesinadas en el mar.

Forma en que los mataron

Según las informaciones que se manejan y lo que se ve en imágenes sus cabezas fueron envueltas en bolsas plásticas y con cinta adhesiva. Con sus manos atadas, los lanzaron hasta el mar, desde una embarcación.

Una vez que están en el agua y tratan de salir a flote, les disparan en la cabeza y acaban con sus vidas.

¿Por qué se muestra el video?

Por dos finalidades:

Garantizar y demostrar a su líder que cumplieron con la orden emitida.

Intimidar a personas de bandas rivales o de la misma organización, que piensen en cambiarse de bando.

¿Quiénes son las personas que aparecen en la video?

Uno de ellos se trataría de un líder de la banda conocida como “Los Búfalos”, misma que alias “Diablo” aparece en una lista en la cual alias “Diablo”, habría ordenado acabar con ella.

También puede leer: Recientes víctimas de homicidio estarían en lista difundida por organización de alias “Diablo”.

Uno de los fallecidos podría ser Jafet Fernando Vega Picado.

Fuerte mensaje del grupo criminal de alias “Diablo”

Tras asesinar y grabar a estas personas, el grupo publicó un video en el cual expresó:

“Hasta aquí les llegó su fama “búfalas” hijueputas, les llego la hora, matamos a su patrón y vamos por el resto y sepan algo les llegamos hasta donde estén, aquí la prueba. A esos que andan asaltando a los chinos y personas inocentes también los vamos a matar porque solo así entienden que no estamos jugando. Aquí manda el régimen, los reales, “Los Diablos”, los verdaderos locos de la recta. Si hubieran visto sus rostros de clemencia por su miserable vida esto no acaba”.

El caso se encuentra en manos de autoridades judiciales.