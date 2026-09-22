Recientes víctimas de homicidio estarían en lista difundida por organización de alias “Diablo”

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

En menos de una semana, tres personas resultaron asesinadas en pleno centro de Cariari, Pococí. Las víctimas formarían parte de una lista difundida por la organización de alias “Diablo.”

El más reciente atentado ocurrió en horas de la noche de este 21 de setiembre.

Detalles sobre el homicidio

Sujetos atacaron a balazos a un hombre, que permanecía en la vía pública. Víctima registró al menos dos impactos por arma de fuego en la cabeza.

Al momento de ser abordado por personeros de la Cruz Roja, le declararon sin vida en el lugar.

Coincidencia en los últimos casos (lista)

Estos últimos casos estarían relacionados a una presunta lista de personas a matar que difundió la organización de alias “Diablo”. Hablan de que van a acabar con una banda llamada “Los búfalos”, que buscaba dominar el territorio para la venta de drogas que tiene esta grupo delictivo.

También puede leer: Banda criminal de alias “Diablo” difunde lista de personas a matar.

Homicidios en el país

Al momento de esta edición, se reportan 595 homicidios en Costa Rica. De estos, 148 ocurrieron en Limón y 9 en el distrito de Cariari, Pococí.

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