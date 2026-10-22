Grave accidente entre camión y moto deja a los dos vehículos en llamas en Heredia

Fecha de publicación: 22 de October de 2026

Fecha de modificación: 22 de October de 2026

Un fuerte choque entre un camión y una motocicleta provocó un incendio en ambos vehículos la mañana de este jueves en Heredia, sobre la ruta 3, en el sector de La Valencia, que conecta a Heredia con Uruca.

Reporte oficial

El reporte de Bomberos, registra el accidente a las 7:33 a. m., ubica la emergencia en San Francisco de Heredia, entre 300 y 400 metros antes de llegar a La Valencia.

Dos unidades de Bomberos se desplazaron al sitio para atender el fuego en los vehículos de manera urgente.

Imágenes captadas desde el lugar muestran las llamas y la magnitud de la emergencia.

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De momento, no se cuenta con información confirmada sobre personas heridas ni las causas de la colisión.

La información está aún en desarrollo. Manténgase al tanto de Noticias Repretel para conocer más detalles.