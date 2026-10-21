Asesinan a preso tras violento motín en cárcel

Fecha de publicación: 21 de October de 2026

Fecha de modificación: 21 de October de 2026

Un privado de libertad de apellido Guerrero, de 27 años, murió este miércoles tras recibir varios tablazos en la cabeza durante un intento de motín en el Centro de Atención Institucional (CAI) 26 de Julio, en El Roble de Puntarenas.

Según informó la Policía Penitenciaria, los disturbios ocurrieron en el ámbito A del centro penal y lo protagonizaron 132 privados de libertad. Durante los hechos, Guerrero sufrió lesiones de gravedad y requirió un traslado de emergencia al hospital Monseñor Sanabria.

Saldo de un fallecido

El hombre ingresó a la sala de shock del centro médico, pero a las 6:34 p. m. las autoridades confirmaron su fallecimiento.

El Ministerio de Justicia y Paz indicó que la Policía Penitenciaria controló los disturbios y trabaja en la identificación de los presuntos responsables del homicidio, así como de las personas que participaron o colaboraron en la agresión.

El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, ordenó valorar el traslado de los responsables al Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO). La medida también podría aplicarse a otros privados de libertad cuya conducta represente un riesgo grave para la seguridad penitenciaria.

El CAI 26 de Julio es el mismo centro donde, semanas atrás, las autoridades realizaron una requisa y reubicaron a tres privados de libertad en un centro de alta contención en San Rafael de Alajuela.