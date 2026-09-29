Grave accidente en carretera deja dos pacientes críticos

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Un grave accidente de tránsito ocurrido en la Ruta 27 dejó dos personas en condición crítica, luego de que un vehículo tipo pick up volcara y terminara en la cuneta de la carretera.
El percance movilizó a unidades de la Cruz Roja Costarricense, cuyos socorristas atendieron a los ocupantes del vehículo.
Imágenes del accidente muestran el vehículo completamente volcado dentro de la cuneta, a un costado de la carretera.
Al menos dos unidades de la Cruz Roja llegaron al sitio para atender la emergencia y valorar a los pacientes.
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Los ocupantes fueron atendidos por los cuerpos de emergencia y quedaron en condición crítica debido a las lesiones sufridas en el accidente.
Las autoridades correspondientes trabajan para determinar las circunstancias que provocaron el vuelco en la Ruta 27.