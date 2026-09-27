Encuentran cuerpo de adulto mayor en río

Fecha de publicación: 27 de September de 2026

Fecha de modificación: 27 de September de 2026

Un adulto mayor de 75 años murió luego de ser arrastrado por la corriente del río La Muerte, en la localidad de Amapolas, Guatuso. Autoridades encontraron su cuerpo.

Al fallecido lo identificaron como Marcos Calderón Artavia, conocido por los vecinos como “Zacatillo”. El hombre desapareció desde las 8 a. m. de este domingo, cuando realizaba trabajos relacionados con una viga peatonal.

Intentaba instalar una viga peatonal

Según el reporte, Calderón trabajaba con una sierra para derramar una estructura que permitiría el paso hacia su finca. Días antes, una viga que estaba en el sitio había sido arrastrada por la corriente.

Luego de terminar los trabajos, el adulto mayor inició el regreso hacia su vivienda. En apariencia, resbaló y cayó al río, donde la corriente lo arrastró.

Personas cercanas iniciaron la búsqueda y posteriormente localizaron el cuerpo en el fondo del río.

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Presentaba golpes

Cuando encontraron a Calderón, los cuerpos de emergencia observaron que presentaba un fuerte golpe en un costado y lesiones en el rostro.

Vecinos lo recordaron como una persona que durante años luchó por la construcción de un puente que permitiera el paso hacia su finca.