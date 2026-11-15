Grave accidente de tránsito deja una persona fallecida

Fecha de publicación: 14 de November de 2026

Fecha de modificación: 14 de November de 2026

Un hombre de 30 años perdió la vida la madrugada de este 15 de noviembre, en barrio Liceo Unesco, Pérez Zeledón, tras un grave accidente de tránsito.

¿Cómo fue el grave accidente?

Según el informe preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el ahora fallecido conducía un vehículo cuando perdió el control, por razones que no están claras. Posterior a eso, se salió de la vía y chocó contra la cuneta que hay en el sector.

Tras la colisión, salió expulsado y quedó debajo del mismo carro.

También puede leer: Fuerte sismo sacudió el territorio nacional.

Imágenes del incidente

Imágenes muestran la magnitud del accidente.

A la llegada de los cuerpos de emergencia, se declaró a la víctima sin signos vitales en el lugar.

¿Quién es el fallecido?

Se trata de un masculino, de apellido Fallas. El caso continúa en investigación.