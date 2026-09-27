Grave accidente de tránsito deja personas prensadas

Fecha de publicación: 27 de September de 2026

Fecha de modificación: 27 de September de 2026

Un accidente de tránsito ocurrido la mañana de este domingo dejó tres personas valoradas por la Cruz Roja Costarricense en Buenos Aires de Puntarenas.

¿Cómo ocurrió el accidente?

El incidente ocurrió alrededor de las 11:40 a. m., en las cercanías del puente Cataratas, donde se reportó el vuelco de un vehículo que terminó en un guindo.

El reporte inicial indicó que había tres pacientes, dos de ellos prensados. Uno permanecía atrapado dentro del vehículo, mientras que otro ya estaba libre. La tercera persona también estaba fuera del automotor.

Movilización de la Cruz Roja

La Cruz Roja movilizó cuatro vehículos de soporte básico y uno de soporte avanzado para atender la emergencia.

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A la llegada de los socorristas, las tres personas ya estaban fuera del vehículo. Los pacientes fueron valorados en el sitio, pero rechazaron el traslado a un centro médico.