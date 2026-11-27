Fecha de publicación: 27 de November de 2026

Fecha de modificación: 27 de November de 2026

La presidente de la República, Laura Fernández, anunció este 27 de noviembre que convocará un referéndum sobre la minería en Crucitas.

¿Pero qué es un referéndum?

Según la Revista Electoral de Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el referéndum en Costa Rica es:

“Es un instituto mediante el cual el pueblo ejerce la potestad de aprobar o derogar leyes o hacer reformas parciales a la Constitución Política“.

Tema de Crucitas ya había sido hablado en días anteriores

Laura Fernández comentó en días anteriores sobre la posibilidad de convocar referéndum sobre este tema.

“Don Rodrigo Chaves, el equipo de Gobierno y yo lo venimos conversando desde hace meses, venimos analizando los distintos temas de la realidad nacional. Hay temas que son apremiantes, este es uno de ellos y oportunamente comunicaré si vamos a convocar a referéndum nacional este tema o algún otro”.

El anuncio oficial lo puede repasar aquí.