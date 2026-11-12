Laura Fernández analiza llevar el caso de Crucitas a referéndum

Fecha de publicación: 12 de November de 2026

Fecha de modificación: 12 de November de 2026

La presidenta de la República, Laura Fernández, analiza con el ministro de la Presidencia las opciones de llevar el caso de Crucitas a referéndum.

La mandataria confirmó que el tema se conversa desde hace meses con Rodrigo Chávez y el equipo de gobierno.

“Oportunamente yo comunicaré al pueblo de Costa Rica si vamos a convocar a referéndum nacional este tema o algún otro”, declaró Fernández.



Las declaraciones de la mandataria generaron reacciones en el Congreso.

El oficialismo respalda la propuesta al considerar que el proyecto avanza a paso lento en la Comisión de Ambiente.

“Sabemos que la señora presidenta de la República está valorando hacer un referéndum para que sea el pueblo de Costa Rica entonces que decida en las urnas”, afirmó Ariel Mora de Pueblo Soberano.



Desde la oposición cuestionaron la posición del gobierno y sostienen que se engaña a la población con este tema.

Edgardo Araya, diputado de Frente Amplio, advirtió que un asunto como Crucitas no puede llevarse a referéndum porque están de por medio derechos fundamentales.

Diana Murillo de Liberación Nacional criticó que se pretende que una empresa minera se lleve el 95 % del oro, mientras el 5 % queda en el país.



Mientras tanto, Crucitas sigue enfrentando serios problemas de seguridad por el robo de oro a manos de bandas criminales, así como un importante daño ambiental.

El trámite del proyecto de ley en la Comisión de Ambiente sigue siendo bastante lento, situación ante la cual el gobierno valora esta posibilidad.