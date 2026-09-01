Fuerte temblor golpea Alaska

Un fuerte temblor de magnitud 5,2 se registró este martes 1 de septiembre en Alaska, Estados Unidos, según confirman los datos del Servicio Geológico de Estados Unidos.
El movimiento ocurrió a las 6:44 a. m. hora local, con una profundidad aproximada de 44 kilómetros. El epicentro se ubicó a unos 93 kilómetros al suroeste de Nikolski, Alaska.
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Se trata de una zona costera, con varios volcanes activos y un registro sísmico muy amplio en horas recientes. Se registraron al menos otros tres movimientos en el lugar con magnitud de 4 o superior.
Hasta el momento, no se reportan daños ni personas afectadas por el movimiento.
Un sismo de 5,6 sacudió Indonesia esta mañana, mientras que otro a tan solo kilómetros tuvo lugar en Filipinas de 5,2. Ambos forman parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, zona muy activa.