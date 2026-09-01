Fuerte temblor golpea Alaska

Un fuerte temblor de magnitud 5,2 se registró este martes 1 de septiembre en Alaska, Estados Unidos, según confirman los datos del Servicio Geológico de Estados Unidos.

¿Qué ocurrió?

El movimiento ocurrió a las 6:44 a. m. hora local, con una profundidad aproximada de 44 kilómetros. El epicentro se ubicó a unos 93 kilómetros al suroeste de Nikolski, Alaska.

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Se trata de una zona costera, con varios volcanes activos y un registro sísmico muy amplio en horas recientes. Se registraron al menos otros tres movimientos en el lugar con magnitud de 4 o superior.

Hasta el momento, no se reportan daños ni personas afectadas por el movimiento.

No es el único lugar con sismos fuertes

Un sismo de 5,6 sacudió Indonesia esta mañana, mientras que otro a tan solo kilómetros tuvo lugar en Filipinas de 5,2. Ambos forman parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, zona muy activa.