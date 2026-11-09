Fuerte sismo sacude Perú

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Un sismo de magnitud 5,3 sacudió este lunes en Perú, según el reporte del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS).
El movimiento tuvo su epicentro a unos 80 kilómetros al este-noreste de Lagunas, en la región amazónica peruana, y ocurrió a una profundidad de 11,5 kilómetros.
De acuerdo con los datos publicados por el organismo estadounidense, el temblor ocurrió a las 4:23 a.m. en Costa Rica de este 9 de noviembre.
El registro del USGS contó con información de 66 estaciones sísmicas.
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Los sistemas de monitoreo de Ecuador, Brasil y Colombia también reportaron el movimiento sísmico.