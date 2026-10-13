Fuerte sismo en Panamá despertó a muchos costarricenses

Fecha de publicación: 13 de October de 2026

Fecha de modificación: 13 de October de 2026

Un fuerte sismo en Panamá despertó a muchos ticos la madrugada de este 13 de octubre, según un reporte del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori).

El informe indica que el movimiento se presentó a eso de las 12:39 a.m.

¿Cuál fue su epicentro?

25.0 kilómetros al Sureste de Canoas abajo de Corredores de Puntarenas.

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¿Y su intensidad?

El reporte del Ovsicori indica que el movimiento tuvo una magnitud de 4.1.

Profundidad del sismo

Además, el temblor presentó una profundidad de 5.0 kilómetros.