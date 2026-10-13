Asesinan a menor de edad con fusil de guerra en cancha de fútbol

Fecha de publicación: 13 de October de 2026

Fecha de modificación: 13 de October de 2026

Con un fusil de guerra asesinaron a menor de edad en una plaza de deportes que se ubica en Matina. La víctima tenía 16 años.

¿Cómo se dio el asesinato del menor de edad?

Al sitio llegan dos sujetos en una motocicleta. El que viaja en el asiento del acompañante, se baja del medio de transporte e ingresa a la vivienda donde estaba el menor, para posteriormente dispararle en varias ocasiones.

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La víctima logra salir corriendo y tras pasar por varias propiedades, logra llegar a la plaza de deportes, donde finalmente se desploma y al momento en que lo abordan agentes de la Fuerza Pública y Cruz Roja, se le declara sin signos vitales.

Violencia en el Caribe

Semanas atrás el cantón de Matina fue escenario de al menos 8 homicidios. Entre las víctimas destacan un menor de edad y un padre y su hijo.

El caso se mantiene en investigación.