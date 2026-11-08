Fuerte sismo en Nicaragua se sintió en Costa Rica

Fecha de publicación: 7 de November de 2026

Fecha de modificación: 7 de November de 2026

La noche de este sábado, un sismo volvió a sorprender a los habitantes del país. Según reportes, el movimiento telúrico se percibió con origen en Nicaragua, pero tuvo reportes en Costa Rica.

Por medio de una publicación en sus redes sociales, el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) brindó detalles sobre un sismo que se presentó a eso de las 10:30 p.m.

Más detalles sobre el sismo

Epicentro: 101 km al noroeste de La Cruz, Guanacaste.

Magnitud: 4,4 grados.

Profundidad: 30,16 kilómetros.

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Ovsicori dio detalles en esta publicación.