(FOTOS) Vea el momento de la llegada de Laura Fernández a Colombia

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

La presidente de Costa Rica, Laura Fernández, arribó a Colombia para reunirse con su homónimo de la República de Colombia, Abelardo De La Espriella.

La llegada de la nacional se dio a las 10:30 de este martes 22 de setiembre, en una visita que está orientada a consolidar la cooperación y fortalecer acciones conjuntas frente a desafíos de inseguridad en ambos países.

“El encuentro presidencial refleja la estrecha relación de amistad, confianza y cooperación que une a Colombia y Costa Rica, así como la voluntad compartida de profundizar los mecanismos de coordinación política e institucional frente a las amenazas derivadas del narcotráfico, las organizaciones criminales transnacionales y las economías ilícitas”, indica el comunicado que compartió el Gobierno de Colombia.

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En el espacio, se discuten temas como la cooperación en el Escudo de las Américas, además de estrategias multinacionales y posibles nuevas iniciativas para luchar contra el crimen.