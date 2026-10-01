(FOTOS) Cinco extraditados: así fue el momento de su salida hacia Estados Unidos

Fecha de publicación: 1 de October de 2026

Fecha de modificación: 1 de October de 2026

Durante la mañana de este jueves 1 de octubre, un operativo del Ministerio de Seguridad Pública en alianza con la Administración para el Control de Drogas, DEA, extraditó, desde Costa Rica, a cinco hombres requeridos por la justicia de Estados Unidos.

¿Quiénes son los extraditables?

Se trata de cuatro ciudadanos colombianos que detuvieron en el país, así como un costarricense, quienes están aparentemente vinculados con narcotráfico

Esta mañana, las autoridades los trasladaron hasta el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría en Alajuela, con un fuerte operativo, con el objetivo de realizar todo el trámite migratorio correspondiente.

Los agentes de la DEA se hicieron cargo de los sujetos tras todo el proceso migratorio. Viajan en un avión privado directo a los Estados Unidos.

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