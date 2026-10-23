(FOTO) Salud alerta por venta de versión falsificada de medicamento

Fecha de publicación: 23 de October de 2026

Fecha de modificación: 23 de October de 2026

El Ministerio de Salud alertó a la población sobre la detección de una versión falsificada del producto oftálmico Manzanilla Sophia Úsala Diario, tras una advertencia emitida por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

Según la información oficial, los productos falsificados fueron detectados en Florida y Georgia, con posible presencia en otros estados. Sin embargo, las autoridades aclararon que no se ha confirmado la comercialización de esta versión falsificada en Costa Rica.

¿Cómo identificar el producto falsificado?

Entre las características señaladas por la FDA se encuentran una fecha de vencimiento de diciembre de 2030, el lote 160701DHR0, la leyenda «Precio Máximo al Público $33.00» y la mención «Dina distribuidor naturista» en el envase o empaque.

El Ministerio de Salud explicó que la presentación auténtica registrada en Costa Rica tiene diferencias en su empaque, cuyos paneles laterales incluyen los encabezados «INSTRUCTIVO» y «FÓRMULA».

El producto original cuenta con el registro sanitario N.° 1007-QJ-3689.

¿Qué riesgos representa y qué recomienda Salud?

Las autoridades advirtieron que la calidad, composición y esterilidad de un colirio falsificado no pueden garantizarse, por lo que su uso podría representar riesgos para la salud ocular.

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Aunque la FDA reportó contaminación bacteriana en otros colirios falsificados relacionados con la investigación, no confirmó ese hallazgo específicamente para Manzanilla Sophia Úsala Diario.

Ante esta situación, el Ministerio de Salud recomienda no comprar ni utilizar productos que presenten las características descritas. Si una persona tiene un frasco sospechoso, debe suspender su uso y conservar el empaque para facilitar su identificación.

Además, si después de utilizar las gotas presenta dolor, enrojecimiento, secreción o cambios en la visión, debe acudir oportunamente a un profesional de salud.