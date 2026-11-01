(FOTO) Asesino de Nadia Peraza es trasladado al CACCO

Fecha de publicación: 1 de November de 2026

Fecha de modificación: 1 de November de 2026

El asesino de Nadia Peraza, Jeremy Buzano Paisano, fue recientemente trasladado al Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO). Así lo hizo saber el Ministerio de Justicia y Paz con una foto.

Pena

Recordar que este hombre fue encontrado culpable por delito de femicidio, 11 delitos de estafa informática 8 delitos de suplantación de identidad, todos cometidos en perjuicio de Nadia Peraza.

A Nadia la reportaron como desaparecida el pasado mes de marzo del 2024, apenas dos meses después, el Organismo de Investigació Judicial (OIJ), encontró restos de su cuerpo en envases dentro de una refrigeradora, en el lugar donde vivía el sospechoso.

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Foto de asesino de Nadia Peraza

El Tribunal Penal de Heredia condenó a 79 años de cárcel a Jeremy Buzano Paisano. Debido a la legislación costarricense, Buzano Paisano pasará 50 años en la cárcel, pues esta es la condena máxima por ley en el país.