Fiscalía define medidas cautelares para sujeto que pateó carro en San Ramón

Fecha de publicación: 17 de September de 2026

Fecha de modificación: 17 de September de 2026

La Fiscalía Adjunta de San Ramón confirmó que el sospechoso de golpear el vehículo en el que viajaban dos mujeres y una persona menor de edad deberá cumplir varias medidas cautelares ordenadas por el Juzgado Penal de la zona.

¿Cuáles son las medidas?

Durante los próximos seis meses, el hombre no podrá molestar, intimidar, agredir ni perturbar a la ofendida ni a su núcleo familiar.

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También deberá mantener domicilio fijo

Como parte de las medidas, el sospechoso deberá mantener un domicilio fijo y no podrá acercarse a la ofendida a menos de 100 metros de distancia.

Las disposiciones buscan mantenerlo alejado de la mujer y su familia mientras avanza el proceso correspondiente.