Detienen a influencer Julián Valverde en Estados Unidos

Fecha de publicación: 17 de September de 2026

Fecha de modificación: 17 de September de 2026

El creador de contenido costarricense que vive en Estados Unidos, Julián Valverde, conocido en sus redes sociales como Julián Valjota, está detenido.

Así lo reveló su amigo y también creador de contenido Araya Vlogs, mediante un video en el que solicitó ayuda.

¿Qué fue lo que pasó?

“Amigos, esto no es una broma, por favor, tómenselo muy en serio. No sé ni con qué palabras decirles esto, pero Julián está detenido, Julián está preso”, comenzó el video.

Araya indicó que va para 24 horas de estar detenido, y que todavía no lo ha visto ningún juez.

El mismo Valverde fue quien comunicó a Araya que quería que compartiera la situación con los cibernautas y seguidores de sus redes.

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Ya hablan con abogados

“Nosotros ya estamos hablando con el abogado de Julián, con abogados especialistas en temas de migración, pero si alguna persona por aquí cree que puede ayudar de alguna manera, por favor, puede escribir al correo [email protected]”, dijo.

Hace 24 horas publicó una historia en su Instagram con la patrulla detrás. Se desconoce si tiene algo que ver con el asunto.

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