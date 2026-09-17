¿Qué datos de costarricenses quedaron expuestos tras el hackeo?

Fecha de publicación: 17 de September de 2026

Fecha de modificación: 17 de September de 2026

Una presunta filtración masiva de datos personales mantiene bajo investigación a las autoridades, luego de que información de millones de registros de costarricenses fuera expuesta y, según un experto en ciberseguridad, comenzara a circular en la red oscura.

La Fiscalía confirmó la apertura de oficio de una investigación por el presunto delito de violación de datos personales. El caso se encuentra en manos de la Sección de Cibercrimen del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

¿Qué información estaría expuesta?

De acuerdo con la información analizada por expertos, entre los datos que habrían quedado comprometidos se encuentran:

Números de cédula.

Números de teléfono.

Lugares de residencia.

Fotografías.

Información crediticia.

Datos relacionados con propiedades.

Información sobre bienes muebles e inmuebles.

Pasaportes y otros registros personales.

Salarios, según lo señalado en la información difundida.

El experto consultado señaló que se trataría de una base de datos con más de tres millones de registros de ciudadanos costarricenses, aunque las autoridades todavía investigan el alcance y origen de la filtración.

Información también habría sido publicada en la red oscura

Según el experto, la base de datos estaría siendo comercializada en la red oscura por alrededor de $2.500.

La información habría sido obtenida tras el aprovechamiento de una vulnerabilidad en un sistema en línea que permitió, presuntamente, extraer una base de datos completa.

Autoridades investigan el origen de la filtración

El Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) indicó que identificó la situación y activó los mecanismos correspondientes dentro de sus competencias.

Le puede interesar: Fuerte descarga eléctrica deja un hombre muerto



El caso también se encuentra en conocimiento del OIJ, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional y la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab), instituciones que deberán determinar qué ocurrió y las eventuales responsabilidades.

Las autoridades hicieron un llamado a no adelantar conclusiones ni compartir información que no haya sido verificada mientras la investigación continúa.