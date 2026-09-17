Fuerte descarga eléctrica deja un hombre muerto

Fecha de publicación: 17 de September de 2026

Fecha de modificación: 17 de September de 2026

Un hombre adulto murió este jueves luego de recibir una fuerte descarga eléctrica tras tocar un cableado eléctrico en Guácimo, Limón.

¿Qué ocurrió?

De acuerdo con información de la Cruz Roja Costarricense, el incidente fue reportado a las 11:31 a. m., luego de que el hombre tuviera contacto con un cable eléctrico.

Al llegar al sitio, los paramédicos encontraron al paciente sin signos de vida.

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Atención en el lugar

Al sitio se desplazaron una unidad básica y una unidad avanzada de la Cruz Roja para atender la emergencia.

La identidad de la víctima y las circunstancias en las que ocurrió el contacto con el cable aún no han trascendido.

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