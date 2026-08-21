La tradicional celebración navideña de San José podría sufrir un cambio radical este año, debido a que la Municipalidad de San José analiza sustituir las tradicionales carrozas del Festival de la Luz por un desfile de globos.

La propuesta todavía no está confirmada, pero ya fue planteada a empresas e instituciones que normalmente participan en la actividad.

Según la información presentada por Noticias Repretel, varias instituciones comunicaron a Diego Miranda, alcalde de San José, que no participarán en la construcción de las carrozas. Ante este escenario, se baraja la posibilidad de buscar alternativas para mantener el festival.

¿Un Festival de la Luz sin carrozas?

La propuesta que se analiza tomaría como referencia el tradicional Festival de Macy’s en Nueva York, con grandes globos que representarían diferentes personajes.

Las bandas se mantendrían como parte del espectáculo, al igual que los shows de piso que tradicionalmente acompañan el desfile.

¿Más cambios?

Otro de los cambios que se analiza es recuperar el recorrido original, desde La Sabana y por el Paseo Colón, después de que el año anterior el evento se realizara alrededor del Parque Metropolitano La Sabana.

El alcalde de San José, confirmó que existe el análisis y señaló que varias instituciones no comunicaron oportunamente las razones técnicas, financieras o políticas que las llevaron a apartarse del desfile.

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La intención es presentar una propuesta renovada para la edición de diciembre de 2026.

Sin embargo, por ahora no existe una confirmación de que las carrozas desaparecerán definitivamente. La sustitución por globos forma parte de las alternativas que analiza la Municipalidad.

El Festival de la Luz suma tres décadas como una de las principales tradiciones navideñas del país.