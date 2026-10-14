Fenómeno por El Niño amenaza con provocar una catástrofe natural en Costa Rica

Fecha de publicación: 14 de October de 2026

Fecha de modificación: 14 de October de 2026

El fenómeno de El Niño amenaza los arrecifes de coral en Costa Rica debido al aumento de la temperatura del océano Pacífico.

Un estudio de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) advierte sobre el blanqueamiento coralino, un proceso que debilita estos organismos y puede provocar su muerte.

¿Cómo afecta El Niño a los corales?

Las altas temperaturas alteran la relación entre los corales y las algas microscópicas que viven en sus tejidos. Estas algas les proporcionan más del 90% de los nutrientes y la energía que necesitan para sobrevivir.

Cuando el calor persiste, los corales expulsan estas algas y pierden su color.

Aunque el blanqueamiento no significa necesariamente que hayan muerto, sí representa una señal de estrés ambiental.

Además, si las condiciones adversas continúan, los organismos pueden debilitarse hasta morir.

Advierten sobre riesgos para la vida marina

Ante esta situación, especialistas suspendieron labores de jardinería, fragmentación y colocación de viveros. También intensificaron el monitoreo del blanqueamiento y de las condiciones fisicoquímicas del agua.

La pérdida de arrecifes podría afectar a numerosas especies marinas que encuentran alimento, refugio y espacios de reproducción en estos ecosistemas.

Asimismo, el deterioro de los corales amenaza actividades económicas como la pesca y podría reducir la protección natural que ofrecen las costas frente al oleaje.

Por eso, los expertos mantienen la vigilancia sobre las condiciones del océano y sus efectos en la biodiversidad marina costarricense.