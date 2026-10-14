Laura Fernández anuncia quién debe ser el primero en ingresar al CACCO

Fecha de publicación: 14 de October de 2026

Fecha de modificación: 14 de October de 2026

La presidente de la República, Laura Fernández, pidió que el sospechoso de asesinar al oficial de la Fuerza Pública Gerson Rosales en mayo, sea trasladado al Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO).

La solicitud ocurrió este miércoles durante la inauguración del nuevo centro penitenciario.

El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, confirmó que cumplirá la instrucción presidencial.

Laura Fernández pide trasladar al sospechoso del asesinato

Durante su discurso, Fernández manifestó que quiere que las personas sospechosas de asesinar a policías cumplan prisión en el CACCO.

La mandataria también aseguró que su Gobierno aplicará una política de cero tolerancia contra quienes disparen contra oficiales policiales.

Además, recordó el daño causado a la familia de Gerson Rosales y defendió la necesidad de aplicar sanciones judiciales contra los responsables.

Ministro confirma quién ocupará la primera celda del CACCO

Por su parte, Aguilar respondió a la solicitud presidencial y se comprometió a trasladar al sospechoso del homicidio de Rosales.

El jerarca indicó que será el primer privado de libertad en ocupar una celda del nuevo centro penitenciario.

La decisión se anunció durante la apertura de las instalaciones, diseñadas para albergar a personas vinculadas con delitos de alta peligrosidad y crimen organizado.

El traslado deberá realizarse conforme a los procedimientos correspondientes de las autoridades judiciales y penitenciarias.

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